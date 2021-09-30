Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray Olympique Marsilya maçında kimler oynayacak?
Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifesiz mi? Galatasaray Olympique Marsilya maç kadrosu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçına Olympique Marsilya takımı ile çıkmacak. İlk maçını Lazio ile oynayan GS, bu maçı 1-0 kazanması sonrası puanını üç puna çıkartarak Avrupa Ligi E Grubu’nda lider durumda. 30 Eylül’de Olympique Marsilya ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım kadrosu da açıklandı. Peki Galatasaray Olympique Marsilya maçında kimler oynayacak? İşte Galatasaray maç kadrosu…
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak. Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak olan karşılaşmada Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray’ın kadrosu da açıklandı.
Galatasaray Olympique Marsilya maç kadrosu
Fransa'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.
Avrupa Lig E grubu puan durumu
1- Galatasaray / 3 puan
2- Marsilya / 1 puan
3- Lokomotiv Moskova / 1 puan
4- Lazio / 0 puan