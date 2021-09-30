Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray Olympique Marsilya maçında kimler oynayacak?

Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifesiz mi? Galatasaray Olympique Marsilya maç kadrosu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçına Olympique Marsilya takımı ile çıkmacak. İlk maçını Lazio ile oynayan GS, bu maçı 1-0 kazanması sonrası puanını üç puna çıkartarak Avrupa Ligi E Grubu’nda lider durumda. 30 Eylül’de Olympique Marsilya ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım kadrosu da açıklandı. Peki Galatasaray Olympique Marsilya maçında kimler oynayacak? İşte Galatasaray maç kadrosu…