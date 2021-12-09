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Spor Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:53:00 -
Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı takım, grubun 6'ıncı ve son haftasında yarın Roma'da Lazio ile yapacağı maç öncesindeki son idmanını, sağanak altında karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaklaşık 1 saat çalışan sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde, şut ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Lazio ile Galatasaray arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam 21.00'de (TSİ 23.00) başlayacak mücadelede İspanyol hakem üçlüsü Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez görev yapacak.

 

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