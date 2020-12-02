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Spor Galatasaray kurultayı yapılacak mı? Galatasaray kongreyi ne zaman yapacak?
Spor

Galatasaray kurultayı yapılacak mı? Galatasaray kongreyi ne zaman yapacak?

Galatasaray'da seçimli kurultay ne zaman yapılacak? Galatasaray Olağanüstü Seçim Genel Kurultayı iptal mi edildi? soruları Galatasaray taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray kurultayı 19-26 Aralık’ta yapılacak mı? Galatasaray başkan adayları kimler? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:06:00 - 2020-12-02 08:07:30
Galatasaray kurultayı yapılacak mı? Galatasaray kongreyi ne zaman yapacak?

Galatasaray'da 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Galatasaray Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray başkan adayları kimler?

Sarı kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Kulüpte yöneticilik de yapan 81 yaşındaki Cengiz Özyalçın'ı da 'çatı' aday olduğu konuşuluyordu.

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