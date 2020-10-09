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Spor Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı
Spor

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Ne mutlu bize ki böyle bir tarihimiz ve kurucu başkanımız var. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:59:53 -
Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile kulüp yetkilileri katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Cengiz, Ali Sami Yen'in dünyada örneği olmayan bir kulübün ilk temelini attığını belirterek, "Bu temeli bir lisede dersin sırasında veya başlamadan atıyor. Bu müthiş bir şey. Böyle bir örnek başka bir spor kulübünün tarihinde yok. Lisede bir araya geleceksiniz ve Ali Sami Yen Başkan'ımın önderliğinde bir takım kuracaksınız. Ana hedefi yabancıları yenmek. Ne mutlu bize ki böyle bir tarihimiz ve kurucu başkanımız var. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Başkan'ımızın ruhunun şad olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından Ali Sami Yen'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Öte yandan Cengiz, Feriköy Mezarlığı'nda Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Seba'nın çok değerli bir spor adamı olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "Çok doğru bir insandı. Rakibe saygı duyan biriydi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisine rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum." diye konuştu.

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