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Spor Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı
Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz" -"İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:08:26 -
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurulu 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapma kararı aldığını hatırlattı.

Eşref Hamamcıoğlu, kulüp tüzüğüne göre seçim halinde divan kurulunun yüksek seçim kurulu rolünü üstlenme durumunda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 27, 29 ve 30. maddeleri çerçevesinde bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz. Şöyle ki, 13 Kasım'da gazetelerde ve resmi sitemizde yer, tarih ve gündem belirtilerek erken seçim ilanı yapılmıştır. Ancak seçim ilanı yapılmadan önce gerekli izinlerin alınması gerekiyordu. 29. madde 'Gerekli izin alınmadan yapılan ilanlar tüzüğe aykırıdır.' diyor. O bakımdan alınmış olan bir izin belgesi varsa, yönetim kurulu kararı ve ilanları versin ki divan kuruluna, divan kurulu da seçim sürecini başlatabilsin. Seçim süreci, adaylığını ilan eden kişilerin, tüzüğümüzde belirtilen şartlarda dosyalarını tamamlayarak divan kurulumuza müracaatlarıyla başlıyor. Divan kurulu da sicil kuruluyla iş birliği içinde, aidat ve üyelik kıdem bakımından gerek başkan adaylarının gerek kurullarda görev alacak kişilerin ve adayların, aday olabilmeleri için gerekli 100 imzayı veren imza sahiplerinin teyidini istemek koşuluyla süreci sürdürüyor."

Galatasaray'da bir ilkin yaşandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok. Ekim divan toplantısında belirttiğimiz gibi Galatasaray Kulübünün icraatlarıyla, söylemleriyle ve temsiliyle Türk kamuoyunu bu zamana kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Ancak çok uzun zamandır bunlarda bir zafiyetimiz var. İzin alınmadan genel kurul ilanı verilmesi de bu zafiyetlerden biri olmuştur. Bu konuyu da değerli Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bu konular çok hassas konular. Camiamızın prestijini çok ilgilendirmektedir. Bir kere daha bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını kendilerinden istirham ediyorum." diye konuştu.

Kulüp yönetiminin 23 Mart 2019'da yapılan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi kararının İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatan Hamamcıoğlu, "Mahkeme uzun zamandır devam ediyordu. Bildiğiniz gibi yaşanmış olan bir idari ibrasızlık sonucu kulüp yönetimi mahkemeye müracaat etti. Sonunda hukuk mercileri, genel kuruldan çıkmış olan idari ibrasızlık kararının geçerli olmadığını söyleyerek, mevcut yönetim kurulumuzu ibra etmiştir. Normal süreç devam etmektedir. Camiamıza ve bizlere düşen süreci saygıyla karşılamak." ifadelerini kullandı.

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