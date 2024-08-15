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Spor Galatasaray, Konya'ya gitti
Spor

Galatasaray, Konya'ya gitti

Yeniakit Publisher
2024-08-15 17:21:00 -
Galatasaray, Konya'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya hareket etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Konya'ya gitti.

Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."
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