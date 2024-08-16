Galatasaray Konya'da hata yapmadı!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 galip tamamladı. Karşılaşmada konuk takımın gollerini, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Konyaspor'un tek sayısını 45. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın 76. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu bir gol, pozisyonun öncesinde Torreira'nın rakibine faul yaptığı gerekçesi ile değer kazanmadı.

Galatasaray bu sonuçla ligde oynadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkardı. Kendi seyircisi önünde ilk mağlubiyetini alan Konyaspor 3 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile oynaması gereken maç, Avrupa karşılaşmalarının olmasından dolayı TFF tarafından ileri tarihe ertelendi. Konyaspor ise gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.

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OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir önceki Hatayspor maçı 11'inden 3 değişiklikle karşılaşmaya başladı. Üst solunum yolundan enfeksiyon geçirdiği açıklanan Derrick Köhn'ün yanı sıra Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay bu maçın 11'inde yer almadı. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı. Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Efe Akman, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Michy Batshuayi ise yedeklerde bekledi.

GABRİEL SARA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.

DAVİNSON VE ZAHA KADRODA YOK

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi.

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Emrehan Gedikli), N'dao (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikhalleshi), Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 89 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 82 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Jelert), Icardi

Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 79 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)