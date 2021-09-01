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Spor Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
Spor

Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:50:00 -
Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

 

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