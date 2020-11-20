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Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Spor

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:00:54 -
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandığı, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programlarının, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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