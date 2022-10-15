Galatasaray Kayseri'de ağır yara aldı
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 2-1'lik skorla yenildi.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gavranovic ile 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 17 puanda kalırken Kayserispor puanını 16'ya yükseltti.
Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kayserispor da deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.
Yukatel Kayserispor: 2 - Galatasaray: 1
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 83 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Bertolacci), Kemen (Dk. 67 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 76 Thiam), Gavranovic (Dk. 82 Mustafa Pektemek)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Midtsjö (Dk. 46 Rashica), Yunus Akgün (Dk. 46 Oliveira), Mertens (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Mata (Dk. 75 Gomis), Icardi
Goller: Dk. 22 Gavranovic, Dk. 34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 29 Boey (Galatasaray), Dk. 38 Kemen, Dk. 66 Cardoso (Yukatel Kayserispor)