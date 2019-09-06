Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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