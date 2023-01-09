Galatasaray karşısında bozguna uğrayan Fenerbahçe'nin taraftarına psikolojik tavsiyeler: Belli bir süre derbi izlemeyin!

Dün oynanan fenerbahçe galatasaray karşılaşmasında fenerbahçe kendi sahasında 0-3'lük skorla mağlup oldu. Sarı laciverte gönül veren taraftar ise deyim yerinde ise harap oldu.

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 3-0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi.Derbide golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 35 puanda kalırken Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Maçta Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle sayılmadı. Fenerbahçe'de 86. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı!

Fenerbahçe taraftarı ise büyük hüsrana uğradı. Fanatizmin geri dönüşü olmayan psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar ağır yenilgiler karşısında taraftarın sakinliğini korumasını, hayati bir olay olarak görmemesi, derbi adı verilen büyük karşılaşmaları belli bir süre izlememesi konusunda uyardı.