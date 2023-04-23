Galatasaray-Karagümrük maçı bitti! Alev alev tarihe geçen anlar! Geçit vermediler... Cim-Bom'a çelme!
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak kritik iki puan kaybetti. Sarı Kırmızılılar'da Icardi penaltı atışından yararlanamadı.
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak kritik iki puan kaybetti.
3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
12. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Oliveira’nın uzun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’nun sağdan içeri gönderdiği topla buluşan Zaniolo’nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ahmet Şen meşin yuvarlağın kaleye girmesini ayaklarıyla engelledi.
18. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru dengeledi. Bertolacci’nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1
26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera’nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe’den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı.
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29. dakikada Rashica’nın sağdan ceza sahası önüne gönderdiği topa Mertens vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey’e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3
41. dakikada Zaniolo’nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira’nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3
45+6. dakikada kaleci Ahmet Şen’in oyuna sokmak istediği topu ceza yayı üzerinde kapan Mertens’in vuruşunda kaleci topu kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. 53. dakikada Borini’nin pasında Bertolacci’nin sert vuruşu az farkla auta gitti.
64. dakikada Kerem’in pasında Icardi müsait pozisyonda topu kontrol edemedi ve Batuhan topa sahip oldu.
65. dakikada Rachica’ya Biraschi’nin müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada topun başına geçen Icardi’nin penaltısını kaleci kurtardı.
73. dakikada Rachica’nın ceza yayı dışından sert vuruşunda kaleci Batuhan topu güçlükle çeldi.
80. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Boey topu ağlara gönderdi: 3-3
İlerleyen dakikalarda her iki ekibin üstünlük çabaları sonuç vermedi ve Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.