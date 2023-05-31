Galatasaray izin vermiyor! Z kuşağı Fenerliler hayatında hiç şampiyonluk görmedi
Sezona sağlam transferlerle başlayan Galatasaray işi şansa bırakmadan sergilediği oyunuyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ederek aldı. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluksuz geçen yıllarına bir yenisi eklendi.
Sezona sağlam transferlerle başlayan Galatasaray işi şansa bırakmadan sergilediği oyunuyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ederek aldı. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluksuz geçen yıllarına bir yenisi eklendi. Fenerbahçe tam 9 yıldır şampiyon olamıyor.
Z kuşağı olarak adlandırılan 10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin büyük bölümü fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda bebekti. Z kuşağının fertleri hiç şampiyonluk kutlayamadı.