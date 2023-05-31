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Spor Galatasaray izin vermiyor! Z kuşağı Fenerliler hayatında hiç şampiyonluk görmedi
Spor

Galatasaray izin vermiyor! Z kuşağı Fenerliler hayatında hiç şampiyonluk görmedi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 10:52:00 -
Galatasaray izin vermiyor! Z kuşağı Fenerliler hayatında hiç şampiyonluk görmedi

Sezona sağlam transferlerle başlayan Galatasaray işi şansa bırakmadan sergilediği oyunuyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ederek aldı. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluksuz geçen yıllarına bir yenisi eklendi.

Sezona sağlam transferlerle başlayan Galatasaray işi şansa bırakmadan sergilediği oyunuyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ederek aldı. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluksuz geçen yıllarına bir yenisi eklendi. Fenerbahçe tam 9 yıldır şampiyon olamıyor.

Z kuşağı olarak adlandırılan 10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin büyük bölümü fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda bebekti. Z kuşağının fertleri hiç şampiyonluk kutlayamadı.

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Yorumlar

Kerim

Hakemlermi izin vermiyor feromu başlık atarsanız daha iyi olurdu fenerin 6 maç puanını yediler
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