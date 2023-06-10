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Spor Galatasaray istiyordu! Newcastle United Joao Felix kararını ilan etti, teklifini paylaştı! O da kapısını çaldı
Spor

Galatasaray istiyordu! Newcastle United Joao Felix kararını ilan etti, teklifini paylaştı! O da kapısını çaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 20:58:00 - 2023-06-10 20:59:55
Galatasaray istiyordu! Newcastle United Joao Felix kararını ilan etti, teklifini paylaştı! O da kapısını çaldı

Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'de isteneni veremeyen Joao Felix'i kiralamak istiyor . Galatasaray'ın peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız! İngiliz basını teklifini paylaştı. 13 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunacak. Beklenmedik kararı merak ediliyor...

Atletico Madrid'de istediğini sahaya yansıtamayan Joao Felix'in yeni takımı netlik kazanıyor.

İngiliz basını Chronicle Live'da yer alan habere göre; Newcastle, Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre İngiliz ekibi kısa süre içinde Atletico Madrid'e Felix için 13 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunacak.

Atletico Madrid'in de bu transfere oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek sıcak baktığı ifade edildi.

webaslan'nın aktardığı bilgilerde: Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Felix, mavilerde de istediği etkiyi yaratamamıştı.
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23 yaşındaki oyuncu Chelsea'de 20 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

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