Galatasaray, İstanbul etabını tamamladı Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için Avusturya’ya gidecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu antrenman sonrası yeni sezon hazırlıklarının İstanbul dönemini tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Avusturya’ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

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