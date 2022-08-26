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Spor Galatasaray ile PSG anlaştı
Spor

Galatasaray ile PSG anlaştı

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin kiralık transferi konusunda kulübü PSG ile anlaştığı yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 02:13:00 -
Galatasaray ile PSG anlaştı

Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Corriero Dello Sport'un haberine göre Galatasaray ve PSG, Icardi'nin kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde oyuncunun maaşıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Icardi'nin maaşının yüzde kırkını Galatasaray'ın karşılayacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun toplam maaşı 8 milyon artı bonuslardan oluşuyor.

Haziran 2024'e kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, takımıyla bu sezon hiçbir maça çıkmadı.

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