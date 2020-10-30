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Spor Galatasaray ile MKE Ankaragücü 99. randevuda
Spor

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 99. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 61-18, gol sayısında da 204-85 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor - Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olarak MKE Ankaragücü ile yaptığı 48 maçın 36'sını kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:07:26 -
Galatasaray ile MKE Ankaragücü 99. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.


- İstanbul'daki maçlar


Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.


- En farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.


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