Galatasaray ikinci yarı coşup Avrupa'da gruplara kaldı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Randers'ı 2-1'lik skorla yenerek gruplara kaldı.
Galatasaray ile Randers, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında rakibi 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı elde etti.
İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren ve değerlendiremeyen Galatasaray karşısında Randers, 11. dakikada Egho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Simon Piesinger'in kendi kalesine kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.