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Spor Galatasaray ikinci yarı coşup Avrupa'da gruplara kaldı!
Spor

Galatasaray ikinci yarı coşup Avrupa'da gruplara kaldı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Randers'ı 2-1'lik skorla yenerek gruplara kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:11:00 - 2021-08-26 23:13:19
Galatasaray ikinci yarı coşup Avrupa'da gruplara kaldı!

Galatasaray ile Randers, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında rakibi 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı elde etti.

İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren ve değerlendiremeyen Galatasaray karşısında Randers, 11. dakikada Egho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Simon Piesinger'in kendi kalesine kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

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Yorumlar

Serdar

GS nin algı tetikçiliğine devam. Fenerbahçe hem de deplasmanda rakibini 5-2 mağlup edip Avrupa ligine kalıyor, Akitte bir kelime bile bahsedilmiyor. 
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