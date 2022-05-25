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Spor Galatasaray için Nemanja Matic iddiası! Seçimi kazanırsa...
Spor

Galatasaray için Nemanja Matic iddiası! Seçimi kazanırsa...

Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Özbek'in seçimi kazanması durumunda Nemanja Matic için devreye gireceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 15:31:00 -
Galatasaray için Nemanja Matic iddiası! Seçimi kazanırsa...

Divan Kurulu'na resmen adaylık başvurusu yapan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kongre çalışmalarını tam gaz devam ederken zaman darlığı nedeniyle bir yandan da seçim sonrası için hazırlık yapıyor.

Özellikle yeni teknik adamın belirlenmesi için görüşmeler yaparlarken takıma katılacak yeni oyuncuların belirlenmesi için de temaslar sürüyor.

Fatih Terim ve Okan Buruk üzerinde duran Özbek'in taraftarları sevindirecek bir oyuncunun da peşine düştüğü öğrenildi. Bu ismin, Manchester United'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Nemanja Matic olduğu ifade edildi.

Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekibin, 33 yaşında olan ve tecrübesiyle öne çıkan Sırp ön liberoyla gücüne güç katmayı planlıyor.

31 Temmuz 2017 tarihinde Chelsea'den Manchester United'a 44.7 milyon euro'ya transfer olan Matic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ve İngiltere'den eğer beklediği teklifleri alamazsa Galatasaray'a "Evet" deme olasılığı yüksek görülüyor.

Bu sezon Premier League'de 23 maça çıkan oyuncu, 4 asist üretti.

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