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Spor Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı
Spor

Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 01:03:00 -
Galatasaray Icardi'nin son halini paylaştı! Çok sert açıklama yapıldı

Galatasaray, Fenerbahçe maçında bir pozisyonun ardından gözü moraran Mauro Icardi'nin fotoğrafını paylaşıp sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Icardi, elmacık kemiğini kırdı. Icardi'nin yüzündeki morluk ve şişliğin kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan muayenesi sonucunda kırık olduğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak olan kontroller sonrasında netleşecek.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı.

Kırık tespit edildi

Mücadele sırasında gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Durumu netleşmedi

İbrahim Demir'in haberine göre, Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı. Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.
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Söz konusu paylaşımda girdiği bir pozisyon sonrası göz moraran Icardi'nin fotoğrafına yer veren Galatasaray, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!

Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadelerini kullandı.

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