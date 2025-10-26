Galatasaray - Göztepe | CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Galatasaray 3 - 1 Göztepe

86' Oyuncu Değişikliği: Victor Osimhen - Ahmed Kutucu

81' Oyuncu Değişikliği: Mario Lemina - Arda Ünyay

77' Sallai'nin içeri çevirdiği topta Osimhen yakın mesafeden topu auta gönderdi.

72' Galatasaray savunmasından büyük hata geldi. Juan kaptığı topu ortadaki Olaitan'a çevirdi. Olaitan topu yakın mesafeden auta gönderdi.

66' GOL! Icardi topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. Ceza sahasına yapılan ortaya Osimhen vurdu kaleci Lis çıkardı. Dönen topu Icardi tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı.

63' GOL! Gabriel Sara, muhteşem bir gol attı ve takımını öne geçirdi. Yunus Akgün kafayla topu ceza sahası dışındaki Sara'ya çevirdi. Sara gelişine muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

63' Oyuncu Değişikliği: Anthony Dennis - İsmail Köybaşı

62' Oyuncu Değişikliği: Ismail Jakobs - Eren Elmalı

62' Oyuncu Değişikliği: Davinson Sánchez - Kaan Ayhan

61' Oyuncu Değişikliği: Efkan Bekiroğlu - Junior Olaitan

59' Sol kanattan yapılan ortaya Osimhen bu kez ayağıyla vurdu ancak Lis muhteşem bir kurtarış yaptı.

58' Sol kanattan yapılan ortaya Osimhen kafayı vurdu. Son anda Lis çıkardı.

57' Icardi'nin ceza sahası dışında şutunu kaleci Lis kurtardı.

52' Galatasaray ikinci yarıya baskılı başlayan taraf.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Devre Arası: Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Takımlar soyunma odasına gidiyor.

45' Gabriel Sara'nın ortasında Victor Osimhen iyi yükseldi. Topu auta yolladı. Yardımcı hakem de bu pozisyon için bayrağını kaldırdı.

45' Göztepe'de sakatlık. Furkan oyuna devam edemeyecek. Yedek kulübesinde hazırlık var.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna beş dakika ilave edildi.

42' Kırmızı Kart - Malcom Bokele

39' Göztepe'de Furkan'ın bir sakatlığı var. Hakem Oğuzhan Çakır sağlık ekiplerini çağırdı.

36' İsabetli paslarda Galatasaray: 115, Göztepe: 39.

35' Galatasaray'da Sallai kimsenin beklemediği bir anda uzaklardan kaleyi yokladı. Top direkten döndü.

33' Hakem Oğuzhan Çakır'ın Göztepe lehine faul vermesi sonrası Okan Buruk ve Galatasaray teknik heyeti yoğun tepki gösterdi.

30' Sarı Kart - Malcom Bokele

27' Golden sonra tempo düşmüş değil. İki takımın karşılıklı atakları sürüyor.

22' GOL! Hakem Oğuzhan Çakır'ın incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol geçerli sayıldı. Durum 1-1.

21' Hakem Oğuzhan Çakır VAR odasıyla diyalog halinde.

19' Victor Osimhen'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16' Sarı Kart - Davinson Sánchez - Davinson Sanchez Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

16' Maçın temposu oldukça yüksek. İki takım da topu kapar kapmaz rakip yarı sahayı hızla geçiyor.

14' Galatasaray, 14'üncü dakikada beraberliğe yaklaştı. Göztepe ceza sahası önünde Gabriel Sara'nın çektiği plase şut sol köşeden auta çıktı.

11' Detay: 7'nci dakikada gelen gol, Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Galatasaray deplasmanlarında attığı en erken goldü.

7' GOL! Korner sonrası Göztepe hızla çıkarken, Göztepe'de Janderson'un şutu direkten oyun alanına geri döndü. Top Efkan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcu topu boş ağlara gönderdi.

5' Janderson'un top kaybı sonrası Galatasaray, Victor Osimhen ile atağa kalktı. Korner.

3' Gabriel Sara ceza sahasının sol köşesinden topu kontrol edip içeri ortaladı. Osimhen dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İ LK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.