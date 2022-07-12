Galatasaray golcüsünü her an açıklayabilir!

Forvet transferine büyük önem veren Galatasaray, Benfica forması giyen Haris Seferovic transferinde büyük bir aşama kaydetti.

Galatasaray'da golcü harekâtı hız kazandı. Sarı-kırmızılıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak.

Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor.

Avusturya'ya götürülmek isteniyor

Daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçiyor.

Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye, ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın hedefi, tecrübeli futbolcu için toplam 3.5 milyon euro, oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödemek.

Seferovic'in kariyeri

30 yaşındaki ve 1.86 boyundaki solak forvet, Benfica'dan önce Frankfurt, Sociedad, Fiorentina, Novara, Lecce, Xamax, Grasshoppers, Zürich ve Luzern gibi takımların formalarını giydi.

Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli santrfor, artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istiyor.



