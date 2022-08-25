Galatasaray gemileri yaktı! Prensipte anlaşıldı

Forvet konusunda uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Andrea Belotti ve Mauro İcardi gibi dünya yıldızlarıyla görüşüyordu. Fakat iki oyuncu ile yapılan temaslarda bir türlü istenen seviyeye gelinemedi. Hem Belotti hem de İcardi için girişimler devam ederken bir yandan da Galatasaray Yönetimi, rotasını Rusya'ya çevirmişti. Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson ile prensipte her konuda anlaşma sağlandı.

Jamaikalı santrfor, kulübüyle yaptığı konuşmada Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giymek istediğini belirtti. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 25 yaşındaki forvet için kulübüyle temaslar başlayacak. Aslan'da ise hedef önümüzdeki hafta içerisinde transferi bitirmek. Bu arada Belotti ve İcardi konusunda da transferin son gününe kadar bekleneceği ve şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

Shamar, önceki günlerde yaptığı bir açıklamada, "Burası benim evim" ifadelerini kullanmıştı. Fakat yıldız oyuncunun Galatasaray'ın ciddi ilgisi sonrasında kararını değiştirdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin kendisiyle ilgilendiğini öğrendikten sonra Jamaikalının, bu konuda menajeriyle bir görüşme yaptığı belirtildi.