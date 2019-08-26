Galatasaray, galibiyeti son anda kaçırdı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında son anda yediği golle sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, ikinci hafta maçında Konyaspor'u ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Galatasaray 60. dakikada Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Jean Michael Seri'nin 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı takım, uzatmanın son dakikası olan 90+6'da Jens Jonsson'un golüne engel olamadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Yukatel Denizlispor mağlubiyetinin ardından Konyaspor ile berabere kalan son şampiyon Galatasaray, 2. hafta sonunda hanesine bir puan yazdırabildi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonundan sonra ilk kez ilk iki haftayı galibiyet almadan bitirdi.





- Sahasındaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı





Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan sarı-kırmızılı takım, evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.





- Evinde 9 maç aradan sonra puan kaybetti





Galatasaray, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda puan kaybı yaşadı.

Ligde geçen sezon sahasında oynadığı son 9 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon evindeki ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.





- Babel resmi maçlardaki ilk golünü attı





Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Ryan Babel, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlardaki ilk golünü Konyaspor'a attı.

Ryan Babel, sezon öncesindeki hazırlık maçlarında ise 3 kez ağları havalandırmıştı.





- Seri kırmızı kart gördü





Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, karşılaşmanın 75. dakikasında kırmızı kart gördü.

Hakem Mete Kalkavan, orta sahada Marko Jevtovic'e yaptığı faul sonrası Seri'ye önce sarı kart gösterdi. Kalkavan daha sonra saha Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.

Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Seri'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Seri, lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'ın geçen hafta Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada da Marcao kırmızı kart görmüştü.





- Konyaspor yine kazanamadı





Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 26 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 26 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı 19. müsabakada da galip gelemedi. Galatasaray, Konya ekibiyle sahasında yaptığı 19 müsabakanın 15'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Konyaspor'un Twitter hesabından "23,73 milyon avro=113,40 milyon avro" paylaşımının yapılması dikkati çekti.





- Anicic'in kaşı açıldı





Karşılaşmanın 35. dakikasında yüzüne darbe alan Konyasporlu Marin Anicic'in kaşı açıldı.

Ceza sahasında Mbaye Diagne ile girdiği ikili mücadelede kaşı açılan Anicic, sağlık heyetinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından maça bandajla devam etti.

Öte yandan karşılaşmayı 38 bin 445 biletli seyircinin takip ettiği duyuruldu.