  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden bakın kimi kaptı!
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden bakın kimi kaptı!

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından taraftarlar, yeni teknik direktör ve transferleri merak ediyordu. Teknik direktör konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan ve başarılı çalıştırıcının resmi imzayı atmasını bekleyen sarı - kırmızılılar, santrfor transferi için de Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:32:00 -
Galatasaray, Fenerbahçe'nin elinden bakın kimi kaptı!

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından taraftarlar, yeni teknik direktör ve transferleri merak ediyordu. Teknik direktör konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan ve başarılı çalıştırıcının resmi imzayı atmasını bekleyen sarı - kırmızılılar, santrfor transferi için de Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız için harekete geçti.

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği yarıştan galibiyetle ayrılan ve başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bombaları bir bir patlatıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu olan transferde gaza basan Özbek ve yönetiminin hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı.

OKAN BURUK TAMAM
Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcı ile Domenec Torrent'in ayrılığı sonrasında sözleşme imzalayacak. Buruk ile teknik direktör problemini çözen Galatasaray Yönetimi, rotasını transfere çevirdi.

GOLCÜ İÇİN SÜRPRİZ İSİM

Mostafa Mohamed'in inişli çıkışlı performansı ve Bafetimbi Gomis'in ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir golcüyü kadroya katmak isteyen sarı - kırmızılıların transfer etmek istediği isim belli oldu.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Rus basınının haberine göre; Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sıkça adı anılan Artem Dzyuba için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde sarı - kırmızılıların bonservisini eline alan Dzyuba'yı takıma katmak için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Zenit'le sözleşmesi sona eren Artem Dzyuba, Rus kulübünde toplamda 249 resmi maça çıktı ve 108 gol - 70 asistlik bir performans sergiledi.

 

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Evde gül suyu yapımı
Evde gül suyu yapımı

Kadın - Aile

Evde gül suyu yapımı

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi
Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Sağlık

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere
Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere

Teknoloji

Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere

Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti
Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti

Dünya

Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti

Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler
Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler

Kadın - Aile

Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler

Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!
Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!

Ekonomi

Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!

Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi
Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi

Kadın - Aile

Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23