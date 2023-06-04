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Spor Galatasaray - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler
Spor

Galatasaray - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Yeniakit Publisher
2023-06-04 10:20:00 -

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisine çıkıyor. İşte dev maçın muhtemel ilk 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray ile ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.
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Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

Derbiden sonra kupa töreni yapılacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezon iki takım için kapanıyor

Sezonun son derbisiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi

 

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

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