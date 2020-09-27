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Spor Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Spor

Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sporseverler zorlu karşılaşmanın ardından maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu | Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? | Galatasaray Fenerbahçe derbisi golleri.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:35:00 - 2020-09-27 21:07:33
Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kritik maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Futbolseverler zorlu geçen 90 dakikanın ardından sahadan kimin galibiyetle ayrıldığını araştırmaya başladı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11’leri:

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray üç önemli fırsattan yararlanamadı. Topa hakim taraf Galatasaray olsa da Fenerbahçe savunmasıyla dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe’de Thiam’ın yerine yeni transfer Samatta oyuna dahil oldu.

Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. 

Bu sonuçla Galatasaray puanını 7'ye Fenerbanhçe ise 5'e yükseltti.

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