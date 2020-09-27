Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen kritik derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Kanarya'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında kazanma peşinde.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Dev karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken; ikinci hafta maçında sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Teknik direktör: Fatih Terim
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Teknik direktör: Erol Bulut