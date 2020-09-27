Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Kanarya'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında kazanma peşinde.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Dev karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken; ikinci hafta maçında sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Teknik direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Teknik direktör: Erol Bulut