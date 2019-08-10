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Galatasaray Falcao bombasını patlattı! İlk fotoğraf geldi

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transferde son pürüzleri gidermek için gittiği Monaco'da Falcao ile bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
Galatasaray Falcao bombasını patlattı! İlk fotoğraf geldi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun birlikte çekildiği fotoğraf, sosyal medyada bir anda yayıldı. Albayrak, dün Falcao transferindeki son pürüzleri gidermek üzere, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'nın Monaco şehrine gitmişti.

Kolombiyalı golcü ile anlaşan, oyuncunun kulübü Monaco ile son pürüzleri gidermek için Fransa'ya uçan Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile olan fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Dünya yıldızı futbolcunun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
  1. İstanbul
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Radamel Falcao'
  4. Monaco
  5. transfer

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