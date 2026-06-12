AK Parti’li İnan’dan CHP’ye ‘Siz hepiniz biz Türkiye’ tepkisi: Sırf biz ürettik diye tiksinen ezikler! Çatlasanız da patlasanız da 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye!"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti olarak emek harcayarak milli takım için bir eser ürettiklerini, şarkının müzikal olarak beğenilmemesine saygı duyduklarını aktararak, "Ancak sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz, 'milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN BAŞARISINA DUYULAN KRONİK ALERJİ

İktidarı hedef alan siyasi veya hakaret içerikli bir şarkı yapılması durumunda muhalefetin bunu sanat ve ifade özgürlüğü kapsamında savunacağını ve yönettikleri belediyelerin resmi hesaplarından paylaşarak destekleyeceğini belirten İnan, "İş A Milli Takımımız için yazılmış, içinde 'Büyük Türkiye' geçen, milli birliğe ve tam bağımsızlığa vurgu yapan bir esere gelince aniden 'kurumsal tarafsızlık' bekçisi kesiliyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Muhalefetin asıl amacının sporu siyasetten uzak tutmak olmadığını belirten İnan, temel sorunun iktidara, devletin başarılarına ve milletin ortak mutluluklarına karşı duyulan kronik alerji olduğunu aktardı.

ESERLERİ GÖRDÜKÇE KRİZ GEZİRİYORSUNUZ

İnan, şunları kaydetti: "Eğer CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF o asgari nezaketi gösterir, hiç şüphesiz onu da paylaşırdı. Siz hayatınız boyunca tek bir eser, tek bir vizyon üretmediniz. Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren, kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Sizin bu linç kültürünüze, ezik ve şikayetçi muhalefet anlayışınıza boyun eğecek değiliz. Biz üretmeye, sahadaki aslanlarımızla ve göklerdeki çelik kanatlarımızla göğsümüzü gere gere gurur duymaya devam edeceğiz. Çatlasanız da, patlasanız da, 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye.'"