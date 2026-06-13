2026 FIFA Dünya Kupası itibarıyla takım sayısının ilk kez 48'e yükseltilmesinin yankıları sürerken, FIFA patronu Gianni Infantino çıtayı çok daha yukarı taşıyacak yeni bir hamlenin sinyalini verdi. Turnuvanın sınırlarını daha da genişletmek istediklerini itiraf eden Infantino, gelecekte 64 ülkenin katılacağı bir formatın hayal olmadığını söyledi. Brezilya merkezli yayın organı CazeTV'ye konuşan deneyimli futbol adamı, organizasyonun dünya çapındaki etkisini ve izlenme oranlarını maksimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Öncelikle önümüzdeki 48 takımlı yeni sistemi bir deneyimlememiz gerekiyor. Ancak vizyonumuz bununla sınırlı değil; ilerleyen süreçte katılımcı sayısını 64'e ulaştırma opsiyonunu da masaya yatırmış durumdayız" dedi.