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Dev otomobil markasından flaş karar! İki hafta içinde Türkiye’den çekiliyor Türkiye’nin dev tavuk firmalarına kayyım atanmıştı! Yeni açıklama herkesi şaşırttı: Meğer iş bildiğimiz gibi değilmiş İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı! Vergi için kritik değişiklik! Trump Suriye’yi savaşa sokmak istemişti… Ahmed Şara kararını verdi! CHP’de ikinci ihraç dalgası iddiası: Yeni listede öyle isimler var ki... Vurdu, gol oldu! Milli gururumuz Kenan Yıldız'dan, Dünya Kupası öncesi laikçileri çıldırtacak paylaşım Ortalık işte şimdi karışacak! Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak hamle geliyor
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Foto - İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun zirvesi olan Dünya Kupası'nın gelecekteki yapısına dair yaptığı radikal çıkışlar ve peşinden gelen iğneleyici şakasıyla spor kamuoyunun odağına yerleşti.

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Foto - İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı!

FIFA BAŞKANI INFANTİNO’DAN ÇILGIN PROJE: "DÜNYA KUPASI 64 TAKIM OLABİLİR!"

#3
Foto - İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı!

2026 FIFA Dünya Kupası itibarıyla takım sayısının ilk kez 48'e yükseltilmesinin yankıları sürerken, FIFA patronu Gianni Infantino çıtayı çok daha yukarı taşıyacak yeni bir hamlenin sinyalini verdi. Turnuvanın sınırlarını daha da genişletmek istediklerini itiraf eden Infantino, gelecekte 64 ülkenin katılacağı bir formatın hayal olmadığını söyledi. Brezilya merkezli yayın organı CazeTV'ye konuşan deneyimli futbol adamı, organizasyonun dünya çapındaki etkisini ve izlenme oranlarını maksimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Öncelikle önümüzdeki 48 takımlı yeni sistemi bir deneyimlememiz gerekiyor. Ancak vizyonumuz bununla sınırlı değil; ilerleyen süreçte katılımcı sayısını 64'e ulaştırma opsiyonunu da masaya yatırmış durumdayız" dedi.

#4
Foto - İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı!

İTALYANLARI ÇILDIRTAN GÖNDERME! "BELKİ O ZAMAN KATILABİLİRLER!"

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Foto - İnfantino o ülkeyle dalga geçti! Sosyal medya karıştı!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Infantino'nun hem turnuvayı endüstriyel olarak daha da büyütme fikri hem de İtalya'ya yönelik bu ince alayı, kısa sürede internet dünyasında infial yarattı. Futbolseverlerin bir kısmı 64 takım projesinin turnuvanın kalitesini düşüreceğini savunarak FIFA'yı tamamen "para odaklı" olmakla eleştirirken, İtalyan taraftarlar ise başkanın ironik sözlerine sert tepki gösterdi.

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