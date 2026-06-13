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Spor Fenerbahçe'ye sambacı yıldız
Spor

Fenerbahçe'ye sambacı yıldız

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe'ye sambacı yıldız

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Rus ekibi Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Luiz Henrique'yi yakından takip ettiği öğrenildi. Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Luiz Henrique, hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin de radarında bulunuyor. Sambacı, geride kalan sezonda 34 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 5 kez havalandırdı, 3 golün de pasını verdi. Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun durumunu takip ettiği, transfer şartlarının oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor. Zenit'in, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Henrique için cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışını değerlendirebileceği ifade edildi.

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