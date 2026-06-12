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Gündem Muharrem’e ‘Orta yolcu’ nitelemesi!
Gündem

Muharrem’e ‘Orta yolcu’ nitelemesi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Muharrem’e ‘Orta yolcu’ nitelemesi!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği tarihi "mutlak butlan" kararıyla kurultayı iptal edilen ve sille yemiş gibi koltuğundan indirilen korsan genel başkan Özgür Özel'in kurmayları, şimdi de partide uzlaşı aramaya çalışan Muharrem İnce’yi hedefe koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özgür Özel’in has adamlarından Yalçın Karatepe tarafından çok sert ifadelerle yaylım ateşine tutuldu.

Mutlak butlan kararıyla gerilimin tırmandığı CHP’de yeniden Genel Başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından ‘ağabey’ rolüne soyunan Muharrem İnce hedefe kondu.

Korsan Genel Başkan Özgür Özel’in Grup Toplantısı’nda Kılıçdaroğlu’nu kürsüye çağırması hâlinde gelişmelerin farklı seyredebileceğini belirten İnce’ye “Orta yolcu” nitelemesinde bulunuldu. Özel’in kurmaylarından Yalçın Karatepe’nin bu nitelemesi CHP’de kavganın daha da kızışacağını ortaya koydu.  Karatepe’nin X paylaşımında “Bırakın bu orta yolculuğu” diye çıkıştığı İnce’nin ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

bence komple partiler

türklesmeli bir tane türk asıllı lider yok ayrımcılık olarak değil ama gercek bu
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