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Gündem Yöneltilen suçlamalar neler? Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı
Gündem

Yöneltilen suçlamalar neler? Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Yöneltilen suçlamalar neler? Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

23 ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Vatan Bilgisiyar'ın sahibi Hasan Vatan da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik soruşturmasında Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun da yer aldığı 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Tolga Çam
Murat Saygı
Enis Ahmet Onat
Emre Tari
Hasan Vatan
Reyhan Küçükyeğen
Mehmet Yıldız
Ramos Correıra
Eren Yorulmaz

HASAN VATAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Türkiye'de teknoloji perakendeciliği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hasan Vatan'ın kariyeri ve hayat hikayesi şu şekildedir: 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Vatan, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Babası merhum Osman Nuri Vatan aslen Artvin’in Arhavi ilçesindendir. Aile işleri sebebiyle uzun yıllar Ardahan’da da yaşayan Vatan ailesi, daha sonra işlerini büyütmüştür.

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