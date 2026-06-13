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Ekonomi Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı
Ekonomi

Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeniakit Publisher
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Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye lojistikte kartları yeniden dağıtıyor! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile artık o ülkenin plakasına sahip araçlara özel bir yetki verilecek. Türkiye, uluslararası taşımacılık ve lojistik ağında dengeleri değiştirecek kritik bir adıma imza attı. Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, Kazakistan plakalı taşıtlara Türkiye üzerinden uluslararası taşıma yapabilme yetkisi tanındı.

Türkiye, Kazakistan plakalı taşıtlara uluslararası taşımalar kapsamında yetki verilmesini kararlaştırdı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dahilinde Kazakistan plakalı taşıtlara da uluslararası taşıma yetkisi verilecek. Söz konusu kota, Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen ve varış noktasından kara yolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere gidecek yüklerin taşınmasında kullanılacak.

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