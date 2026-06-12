Ak Parti’ye geçen Özlem Gürzel’den CHP’li İBB’ye sert tepki: Hizmet nasıl yapılır size de öğreteceğiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran Meclis Toplantısı’nda söz alan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçede yarım kalan ve engellenen projeler üzerinden İBB yönetimine ve İSKİ’ye sert eleştirilerde bulundu. Gürzel, kapatılan feribot seferlerinden metro hattına, kentsel dönüşümden altyapı sorunlarına kadar birçok hayati konuda eleştirilerde bulundu.

Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının "zarar ediyor" gerekçesiyle kapatılmasına tepki gösteren Gürzel, "Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer 'zarar' hesabı yapıyorsanız, o zaman İETT’yi de mi kapatacaksınız? Hizmetin zararı olmaz, halka katkısı olur. Tahsisi Beykoz Belediyesi’ne verin, araba vapuru hattının nasıl canlandığını ve Kavacık trafiğinin nasıl rahatladığını herkes izlesin" dedi.

İBB REDDETSE DE TABELAYI ASACAĞIZ

Ümraniye-Beykoz-Kavacık metro hattı projesinin İBB Meclisi’nde engellenmeye çalışıldığını söyleyen Gürzel, "Bakanlığımızla mutabık kaldığımız metro hattıyla ilgili maddelerin mecliste reddedildiğini öğrendik. Bu ret oyları bizi durduramaz. O metro hattına tabelamızı da asacağız, ilk kazmayı da vuracağız. Biz bu konularda son sözü söylemeyi severiz, Beykoz halkı az daha sabretsin" diye konuştu.

Kapatılan eski ÖZGEM hizmet binasının yerine Rüzgarlıbahçe’de modern bir dönüşüm başlatacaklarını müjdeleyen Gürzel, "Rüzgarlıbahçe’de ilk kentsel dönüşüm ruhsatını kendimiz alacağız. Mevcut binayı yıkıp yerine çok daha büyük, modern ve fonksiyonel bir hizmet binası inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSKİ’YE: AÇTIĞINIZ ÇUKURLARI KAPATIN YETER

İlçede İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından yolların köstebek yuvasına döndüğünü ve Beykoz halkının mağdur edildiğini de belirten Gürzel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İBB ve İSKİ’den çok basit, net bir istirhamım var: Lütfen Beykoz’da açtığınız çukurları kapatın, yollarımızı mağdur etmeyin. Gerisini zaten biz Beykoz Belediyesi olarak seve seve hallederiz."