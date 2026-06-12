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Spor Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı
Spor

Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı

Siyonist İsrail'in oyuncağı haline gelen ABD, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub’un Dünya Kupası için ülkeye girişine izin vermedi..

2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ABD, spor dünyasında büyük yankı uyandıran vize engellerine bir yenisini ekledi.

FİLİSTİN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI DA ÜLKEYE GİREMEDİ

ABD yönetimi, turnuvaya katılmak üzere bekleyen Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub’un ülkeye girişine izin vermedi.

 

Yaşanan bu diplomatik kriz, akıllara birkaç gün önce benzer bir mağduriyet yaşayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ı getirdi.

Geçen yıl Afrika’nın en iyi hakemi seçilen ve Dünya Kupası’nda görevlendirilen ilk Somalili olarak tarihe geçen Artan da ABD’ye alınmamış ve ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı.

FIFA’nın vize krizlerini çözme çabalarına rağmen ABD’nin hem Filistinli lidere hem de Somalili hakeme uyguladığı bu katı prosedürler, turnuvanın birleştirici ruhuna gölge düşürdü.

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