İbadete açtı, namaz kıldı, Kur'an okudu! Başkan Erdoğan Edirne'de gönülleri fethetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Tören sonrası restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde fotoğraf çektiren Erdoğan, restorasyon sonrası kılınan ilk cuma namazına da eşlik etti. Erdoğan namazın ardından Bakara Suresinin ilk ayetlerini okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile de gönülleri fethetti.

Erdoğan, daha sonra Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bulundan bir kafede vatandaşlarla da bir araya geldi.