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Gündem Bakan Gürlek açıkladı: 13 şirkete kayyım atandı!
Gündem

Bakan Gürlek açıkladı: 13 şirkete kayyım atandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek açıkladı: 13 şirkete kayyım atandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen şirketlere denetim kayyımı atandığını açıkladı. 32 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.

 

13 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!

Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

 

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum.

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Yorumlar

Gazi

A101, Şok. Bim v.b gibi whatsapp hattı zam organizatörleri ne de kayyum isteriz. Hatta Tarım Kredi marketlerinde kapatın gitsin. Üç harf lilerin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaradığı yok.

ata

mesela şu üç harflilerin yoğurt, peynir, süt, et... sağlayıcıları da var mı....
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