  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump Suriye’yi savaşa sokmak istemişti… Ahmed Şara kararını verdi! Vurdu, gol oldu! Milli gururumuz Kenan Yıldız'dan, Dünya Kupası öncesi laikçileri çıldırtacak paylaşım Ortalık işte şimdi karışacak! Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak hamle geliyor Amerikan devine Türk sillesi! Dünyanın en ölümcül 6 SİHA teknolojisi açıklandı, Türkiye listeye damga vurdu İsrail’den dünyayı sallayacak itiraf! Türkiye’nin 8 kritik hamlesi Tel Aviv’i tir tir titretti Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor Türkiye’den göklerde ezber bozacak harekat konsepti: KAAN, KIZILELMA ve ANKA 3 güçlerini birleştirecek Uğur böceğine dokunmak hiç iyi bir şey değilmiş! Meğer salgıladığı o sıvıda... Tel Aviv'de Büyük Panik! İsrail'in Hayaline Türkiye Kilidi Bu illerde sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen kapsamlı bir bilimsel araştırmada, sık tüketilen 47 farklı meyve ve sebzenin mineral ve vitamin yoğunluğu laboratuvar ortamında incelendi. Kalori başına düşen saf besin değeri üzerinden yapılan puanlama sisteminde, "su teresi" (Nasturtium officinale) tüm rakiplerini geride bırakarak 100 tam puan aldı ve dünya tıp literatüründe en besleyici bitki olarak tescillendi.

#1
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Uzmanların gerçekleştirdiği biyokimyasal analizlere göre su teresi; insan vücudunun günlük gereksinim duyduğu K, A ve C vitaminlerini yüksek oranlarda barındırıyor.

#2
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Bünyesinde kalsiyum, magnezyum ve potasyum minerallerini yoğun şekilde ihtiva eden bu yeşil yapraklı bitki, içeriğindeki "glukosinolat" bileşeni sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen güçlü antioksidan özellikler gösteriyor.

#3
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Kalori değerinin sıfıra yakın olması, buna karşın besin yoğunluğunun maksimum seviyede bulunması, bitkiyi fonksiyonel gıdalar arasında öne çıkarıyor.

#4
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Coğrafi ve iklimsel çeşitliliği sayesinde Türkiye’nin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki temiz akarsu yataklarında, dağ pınarlarında ve sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen su teresi, iç pazarda henüz ticari bir karşılık bulmuş değil.

#5
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Doğada ekşi ve biberli tadı sebebiyle sıklıkla roka veya bahçe teresiyle karıştırılan bu bitkinin tüketiminde ise uzmanlar hayati bir uyarıda bulunuyor.

#6
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Su teresinin besin değerini kaybetmemesi için çiğ tüketilmesi öneriliyor.

#7
Foto - Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Ancak endüstriyel veya hayvansal atıkların karıştığı kirli su kaynaklarından toplanan yabani su tereleri, insan sağlığı için ölümcül parazit ve ciddi enfeksiyon riskleri barındırabiliyor. Bu yüzden tüketilecek bitkinin mutlak surette temiz su kaynaklarından elde edilmiş olması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu
Gündem

Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yakında hayata geçirilecek yeni düzenlemelerin fitilini ateşledi. Anayasa ve terör konusund..
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23