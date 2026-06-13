Bilim dünyası 100 tam puan verdi, dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi! Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor, bizim Türkler yüzüne bile bakmıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen kapsamlı bir bilimsel araştırmada, sık tüketilen 47 farklı meyve ve sebzenin mineral ve vitamin yoğunluğu laboratuvar ortamında incelendi. Kalori başına düşen saf besin değeri üzerinden yapılan puanlama sisteminde, "su teresi" (Nasturtium officinale) tüm rakiplerini geride bırakarak 100 tam puan aldı ve dünya tıp literatüründe en besleyici bitki olarak tescillendi.