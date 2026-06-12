Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti
Cuma namazını restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
Cuma namazını Selimiye'de kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cuma namazını Selimiye Camii’nde kıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu
Erdoğan, namaz öncesinde Bakara Suresi'ni okuyarak Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı’yı kabul etti: Ilıcalı, Erdoğan’a 10 numaralı Hull City formasını hediye etti