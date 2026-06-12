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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Cuma namazını restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen Selimiye Camisi Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

 

Cuma namazını Selimiye'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cuma namazını Selimiye Camii’nde kıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu

Erdoğan, namaz öncesinde Bakara Suresi'ni okuyarak Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

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