Galatasaray erken teslim oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e deplasmanda 5-1 yenildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
PSV ve Galatasaray, Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSV sahadan 5-1 galip ayrıldı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 2., 35., 84. dakikalarda Zahavi ile 52. ve 88. dakikalarda Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise Emre Kılınç 42. dakikada attı.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
PSV: 5 - Galatasaray: 1
Stat: Philips
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel (Dk. 62 Pröpper), Sangare, Madueke (Dk. 76 Thomas), Götze, Vertessen (Dk. 62 Gakpo), Zahavi (Dk. 90 Rosario)
Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan (Dk. 60 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Taşdemir), Sekidika, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Falcao), Babel (Dk. 61 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 2, 35 ve 84 Zahavi, 51 ve 88 Götze (PSV), Dk. 42 Emre Kılınç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 74 Marcao, Dk. 78 Luyindama (Galatasaray)