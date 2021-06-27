Galatasaray Dinamo Bükreş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Dinamo Bükreş maç sonucu
Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Galatasaray Dinamo Bükreş maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Dinamo Bükreş maçı nasıl bitti?
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş’e karşı oynadı. Peki, Galatasaray Dinamo Bükreş maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray Dinamo Bükreş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Dinamo Bükreş maç sonucu
Galatasaray, Florya Metin oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Galatasaray'ın golleri 37 ve 62. dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara'dan geldi. Rumen ekibinin tek golü ise 49'da Nemec kaydetti.