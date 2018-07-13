Galatasaray Derdiyok'la sevindi!

Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil ile karşılaştı.

16.00’da başlayan ve Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda oynanan mücadelede Galatasaray 32. dakikada Selçuk İnan'ın pasında Eren Derdiyok'un attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya gelecek.