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Spor Galatasaray deplasmanda yıkıldı
Spor

Galatasaray deplasmanda yıkıldı

Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:13:00 -
Galatasaray deplasmanda yıkıldı

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Kasımpaşa'nın evinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü, 45+2. dakikada Robbenvari kaydetti.

Bir önceki maçta Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray önce Rangers'e sonra Kasımpaşa'ya yenildi. Galatasaray Süper Lig'de 7 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 2. galibiyetini alarak 6 puana çıktı.

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak, Kasımpaşa ise deplasmanda bir diğer İstanbul takımı Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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