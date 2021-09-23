Galatasaray deplasmanda kaybetti

Yukatel Kayserispor - Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi.

1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.

16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray gibi büyük takımlara karşı alınan galibiyetlerin oyuncuların kendilerine olan güvenlerini, bakış açılarını geliştirdiğini belirtti.

Maça iyi başladıklarını, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren Karaman, "Daha maçın ilk dakikalarında Emrah ile bir pozisyon kaçırdık aynı Emrah ikinci golde müthiş bir vuruş yaptı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fazla abartmak istemiyorum lig uzun bir maraton. Bu maraton içerisinde çok sakatlıklar oluyor, eksikler oluyor." dedi.

Kayserispor olarak hedeflerinin sahada bir takım bütünlüğünü sağlayabilmek olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"5 haftadır buradayım, 5 haftada maç gününü çıkın haftada 4 ya da 5 antrenman yapabiliyorsunuz. 5 haftada toplan 20 antrenman yapabildik. Bu 20 antrenmanla bir takımı geliştirebilmek çok zor. Takımda çok önemli sakat oyuncularımız var. Onlarında takıma dönmesini bekliyoruz. Bu süreçte teknik adamlar olarak işimiz çok zor. Sahada 3 Türk oyuncu değişikliğini yaparken bile birçok dengeyi gözetmek zorunda kalıyorsunuz. Bu maçta da değişiklik yapacağız ama son dakikaları bekledik. İyi bir maç oynadık ama lig uzun bir maraton. Bütün takımlar iyi. Herkes herkesi yenebiliyor. Çalışacağız gelişeceğiz sakat oyuncularımızı bekliyoruz. Onlar da takıma katkı vermeye başlayınca daha farklı bir takımın oluşacağını düşünüyorum."

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Açıkçası böyle bir sonuç da kayıp da beklemiyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, enteresan bir maç oynadıklarını belirtti.

Oyunun ilk başlarında bir tehlike yaşadıklarını ve gole kadar başka tehlikeli bir pozisyon vermediklerini vurgulayan Terim, "Bu kadar olmayan zamanda gol yiyince, siz 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsanız burada skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncularımızın bizim takımımız için çok önemli olduğunu ortaya çıkaran bir maç. Kayserispor iyi oynadı, hak etti ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun çok değişik olacağının herkes farkındaydı. Maalesef başaramadık bunu." dedi.

Kayserispor maçından kendilerine kalan bazı dersler olduğunun altını çizen Terim, şunları kaydetti:

"Bize buradan kalan birkaç şey var. Sezon başındayız, daha 6'ncı maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda, çok dar zamanlarda, çok puan gerilerden geldik biz. Nerelere geldiğimizi, neleri kazandığımızı da biliyorsunuz. Bunu defalarca yaptık. Ben varsayımdan konuşmuyorum. Ben yaptıklarımdan, Galatasaray'ın yaptıklarından konuşuyorum. Hiçbir Galatasaraylının ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Galatasaray takımı yarım puan kaybetse üzülür. Ne benim ne Galatasaray'ın anlayışında pes etmek yok. Bazı oyuncuların önemi bazı oyuncuların da bu formayı başka arkadaşlarına devretme zamanın geldiği görülüyor. Bu da önemliydi bizim için. Açıkçası böyle bir sonuç da kayıp da beklemiyordum. Oyun da bize ilk başta böyle bir şey göstermedi. Birçok pozisyona giriyoruz, birçok şut atıyoruz. Oyunun büyük bölümünü biz oynamışız. Bunlar önemli şeyler ama kaybettik. Bunların altından kalkacağız, bunları telafi ederiz. 'O şu hatayı yaptı bu şu hatayı yaptı' diyecek halim yok. Kaybedince biz sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın isterim ben. Pes edecek bir tipim yok, Galatasaray'da etmez. Mücadelesini sonuna kadar sürdürecek bir takım haline geleceğiz. 7 gün geçti Lazio maçından. Olağan üstü bir oyun rakibe pozisyon vermeyen çok pozisyona giren oyuna hakim bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz."

Yoğun maç temposuna bazı oyuncuların ayak uydurmakta zorlandığını aktaran Terim, "Lig takımlarının fazlalığından dolayı çarşambaları maç oynuyoruz. Hem de Avrupa'da oynuyoruz. Bu kolay olmuyor. Ben buna alışılması gerektiğini savunan biriyim. Pazar-perşembe eyvallah ama pazar-çarşamba biraz zorlanıyor bazı oyuncularımız. Çünkü alışkın değiller. 3 günde bir oynayınca bir hayli sıkışıyoruz. Buna rağmen her geçen günün bizim lehimize olacağına inanıyorum. Söylediklerimizi oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki bu yolda zaman zaman sıkıntılar olacak ama genelde çok iyi bir takım olacağız. Çok beklememize gerek yok. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak." diye konuştu.

Terim, kadroda değişiklik düşünüp düşünmediği ile ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Eğer mümkünse bütün maçları paylaşmak istiyoruz ki her maça fiziksel olarak güçlü çıkalım. Bazı bünyeleri çok fazla yorduğumuz doğru. Rakibiniz bir hafta dinlenip geliyor siz o arada iki maç oynuyorsunuz. Kolay değil. Yıpranıp geliyorsunuz. O yüzden bu yükü paylaşmak gerek. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Buna uyum sağlayamayan olursa değiştireceğiz. Bu futbolda olan bir şey. Herkesin bize ayak uydurması gerekir. Bu oyunun sonunda 'pardon' yok. Arkadaşlarımın da gerek oynadığı zaman gerekse sonradan girdiği zaman ne zaman görev verilirse bu fırsatı bu görevi en iyi şekilde yapmaları gerekir. O yüzden onlarla konuşurken de çok açık konuşuyorum. Profesyonel futbolda bu var. Gustavo'nun performansını beğeniyorum. Kolay değil. Bu kadar küçük yaşta yurt dışına çıkmış. Bence onun için talihsiz bir başlangıç. Oyunun büyük bir bölümünde gereği gibi oynadı. Daha iyi oynayacak, öyle görülüyor."