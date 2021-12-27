Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray 1.Lig ekibi Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye Kupası 5.tur maçında Galatasaray, Denizlispor’u konuk edecek. Peki, Galatasaray-Denizlispor maçı saat kaçta?
Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.
Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
28 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay