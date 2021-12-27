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Spor Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Spor

Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray 1.Lig ekibi Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:04:00 -
Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Kupası 5.tur maçında Galatasaray, Denizlispor’u konuk edecek. Peki, Galatasaray-Denizlispor maçı saat kaçta?

Galatasaray-Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

28 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

 

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