Galatasaray çok büyük oynuyor! Hamleyi bitiren son vuruşu yaptı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leicester City'de forma giyen Patson Daka'yı gündemine aldı.

Haris Seferovic'in ayrılmasından sonra ön tarafa takviye arayan Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar son 5 haftada sadece 4 dakika forma giyen Patson Daka için Leicester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Zambiyalı golcünün durumunu sorduğu öğrenildi. Haber7'ye göre; İki sezon önce 30 milyon euroya Salzburg'tan alınan Daka için Leicester City'nin vereceği cevaba göre Galatasaray'ın teklifte bulunacağı belirtiliyor.

Patson Daka futbola ülkesinin Nchanga takımında başladı. Ardından ülkesinin bir başka ekibi Buffaloes'in yolunu tuttu.

Santrafor futbolcu ülkesinin çeşitli takımlarını terletmesinin ardından ilk olarak Avrupa'ya Avusturya'nın FC Liefering takımına transfer olarak adım attı.

Oyuncu sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2017'de Avusturya'nın önde gelen kulüplerinden RB Salzburg'un yolunu tuttu.

Burada sergilediği performansla kariyer çıkışını yakaladı ve 1 Temmuz 2021 tarihinde İngiliz ekibi Leicester ile anlaştı. Zambiyalı golcü ile son olarak ise Galatasaray ciddi bir şekilde ilgileniyor.