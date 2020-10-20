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Spor Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:57:59 -
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alan çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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